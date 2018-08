Genova – Le corsie gialle tornano solo per autobus e mezzi autorizzati

Genova – Le corsie gialle tornano vietate al traffico privato da questa mattina dopo la sospensione per il crollo di ponte Morandi. A comunicarlo il Comune di Genova e la polizia locale che ricordano che da lunedì 20 agosto le corsie gialle torneranno ad essere riservate esclusivamente al trasporto pubblico e ai mezzi di soccorso.

A causa dello stato emergenziale causato dal crollo del ponte Morandi erano state rese disponibili – infatti – anche alla mobilità privata.

In vista di un prevedibile aumento del volume di traffico, la decisione è volta a incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici per evitare disagi e a favorire l’utilizzo delle corsie in caso di particolari esigenze di ordine sanitario e di sicurezza.