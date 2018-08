Levanto – Anziani trovati morti in casa: indagano i Carabinieri

Levanto (La Spezia) – I corpi senza vita di due anziani sono stati ritrovati all’interno di un appartamento a Levanto, in provincia della Spezia.

Si tratta di un uomo ed una donna: lui, 77 anni, era originario della provincia di Milano, lei, 81enne, era nata in provincia di Treviso ma viveva in Liguria da vent’anni.

I due sono stati ritrovati in avanzato stato di decomposizione.

Il forte odore proveniente dall’appartamento ha insospettito un vicino di casa della coppia che ha chiamato le forze dell’ordine.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto insieme ai Carabinieri, hanno sfondato la porta d’ingresso, chiusa dall’interno, ritrovando in cucina i due anziani.

Il magistrato di turno ha ordinato che sui due corpi venga condotto l’esame autoptico. Secondo quanto finora riferito, sembra che nell’appartamento non manchi nulla, non sono stati notati segni di effrazione e non sembra siano presenti segni di violenza.

Ad ucciderli potrebbe essere stato un malore che ha colpito entrambi o un caso di omicidio suicidio.