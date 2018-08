Pietra Ligure, festa di cucina Tedesca con I Birrai di Offenburg

Pietra Ligure (Savona) – Ritorna anche quest’anno l’immancabile appuntamento che da ormai nove anni anima le serate estive di Pietra Ligure: il 23, 24 e 25 agosto arriva l’edizione 2018 de “I Birrai di Offenburg”, evento che rinnova il gemellaggio della Riviera Ligure con la cittadina Tedesca.

Le tre serate si svolgeranno nella suggestiva cornice del bosco di Ranzi, sulla collina di Pietra Ligure, in un coinvolgente incontro tra le tradizioni culinarie Tedesche e quelle Italiane. I prodotti tipici della Foresta Nera si alterneranno a quelli della tradizione Ligure: wurstel, crauti, carne di maiale e ovviamente trofie al pesto, coniglio alla ligure e molti altri piatti.

Il tutto sarà ovviamente accompagnato dal vino rosso Nostralino, tipico di Pietra Ligure e dalla birra Tedesca, vera e propria regina della festa. Tra le scelte la bionda Export, la dorata e amara Pils, la torbida Weiss e la non filtrata Naturtrub Pils.

La zona tavoli come di consueto sarà coperta da una struttura di oltre 600 metri quadrati sotto la quale, ogni sera alle ore 20, si alterneranno due band musicali. La prima itinerante tra i tavoli con richiami folk, mentre la secondo sul palco con un repertorio rock and roll, in uno spettacolo con suoni di altri tempi ma che saprà di certo trasmettere energia e passione.

Sarà attivo anche in questa occasione l’esclusivo e comodo servizio di cassa web, per ordinare i piatti su ranzi.it e pagarli direttamente online tramite i circuiti Satispay e Paypall evitando così la coda alle casse.