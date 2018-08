Ponte del Lagaccio, proseguono i divieti: bus deviati e servizio navetta

Genova – Preoccupa lo stato di salute del ponte Don Acciai del Lagaccio, da tempo oggetto di svariate segnalazioni da parte dei residenti.

Da ieri, i Vigili del Fuoco di Genova, intervenuti per la verifica del ponte, con il benestare del geometra dell’incolumità pubblica, hanno disposto di alleggerire il carico del ponte vincolando la circolazione ad un senso unico alternato e vietando il transito dei mezzi di massa superiore ai 75 quintali, compresi i mezzi AMT.

Proprio per via dell’interdizione dei mezzi pesanti, da oggi fino a cessate esigenze, la linea 35 in direzione di San Francesco da Paola sarà limitata a via Napoli e fermerà proprio in prossimità del ponte.

Sulla tratta via Bari – San Francesco da Paola sarà in funzione un bus navetta.