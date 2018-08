Rivarolo, accetta l’invito di una prostituta e viene derubato: due in manette

Genova – Marito e moglie sono stati arrestati dagli agenti della Polizia di Stato con l’accusa di rapina impropria ai danni di un 32enne pakistano.

E’ accaduto nella tarda serata di ieri a Rivarolo.

La donna ha invitato il 32enne a salire in casa, chiamandolo dalla finestra, e proponendogli una prestazione sessuale per 5 euro ma è stato aggredito e derubato.

La vittima, che si è immediatamente rivolta alle forze dell’ordine, ha raccontato agli agenti intervenuti sul posto come sono andate le cose: entrato in casa, è stato condotto dalla donna in cucina per consumare quanto concordato e dicendogli che in casa non c’era nessun altro.

Al momento di rivestirsi, però, da una porta chiusa è sbucato il marito della donna che, con una rapida mossa, gli ha strappato il borsello impossessandosi di 60 euro prima di richiudersi in camera da letto.

Il derubato ha cercato di farsi restituire il denaro ma, in tutta risposta, si è preso un pugno prima di essere sbattuto fuori di casa.

I poliziotti hanno quindi arrestato i due, genovese di 56 anni lei e marocchino 45enne lui, e condotti rispettivamente nel carcere di Pontedecimo e in quello di Marassi.

Il maltolto è stato restituito alla vittima.