Bavari, bus finisce fuori strada e si adagia su un fianco: ferito l’autista

Genova – Poteva avere conseguenze peggiori l’incidente capitato questa mattina a Bavari.

Qui un autobus della linea 85, con a bordo solo il conducente, per cause ancora da accertare è uscito di strada finendo in un prato vicino e adagiandosi su un fianco.

L’incidente è avvenuto all’altezza della chiesa di Bavari.

L’autista è rimasto ferito in modo lieve, è stato quindi soccorso dai sanitari intervenuti e trasferito al pronto soccorso in codice giallo.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Municipale.

Ancora sconosciute le cause dell’incidente e la sua esatta dinamica.