Crollo ponte Morandi – Migliorano le condizioni dei feriti

Genova – Migliorano di ora in ora i ricoverati all’ospedale San Martino di Genova.

Il bollettino odierno porta, per i quattro feriti nel crollo di ponte Morandi, buone notizie.

Martin Kucera, il camionista della Repubblica Ceca ricoverato in Chirurgia d’Urgenza Universitaria, è stato dimesso questa mattina alle 9.30.

Il consolato della Repubblica Ceca ha messo a disposizione una ambulanza per il trasporto verso Praga, dove risiede.

Arrivato, sarà ricoverato in una nuova struttura ospedaliera prima di tornare a casa.

Gianluca Ardini, precedentemente ricoverato in Terapia Sub Intensiva, è stato trasferito in Traumatologia d’Urgenza ed è assistito anche dai familiari. Le sue condizioni sono in miglioramento.

Migliorano anche le condizioni di Eugeniu Babin, 35enne moldavo ma residente in Italia e ricoverato presso la Clinica Neurologica.

In miglioramento anche le condizioni della moglie, Natalya Yelina, ricoverata in degenza Clinica Neurologica.