Crollo ponte Morandi – Nuovo infopoint per gli sfollati in via Gaz

Aggiornamento – Sarà nella scuola Caffaro di via Gaz 3 e non in via Fillak il nuovo punto informativo che, affiancando il lavoro del Centro Civico Buranello, sarà dedicato agli sfollati interessati a conoscere la propria collocazione nell’elenco e le modalità di assegnazione degli alloggi a loro riservati.

La nuova sistemazione è stata presa dopo che, nel pomeriggio di ieri, si è reso disponibile un luogo coperto.

Invariati gli orari di apertura: si comincia oggi alle 14.00.

Genova – Prosegue la ricollocazione delle famiglie costrette a lasciare la propria abitazione dopo il drammatico crollo di ponte Morandi.

Il Comune di Genova ha fatto sapere che da oggi sarà attivo un nuovo sportello per gli sfollati interessati a conoscere la propria collocazione nell’elenco e le modalità di assegnazione degli alloggi a loro riservati.

Il punto si trova in via Fillak, all’altezza del civico 188 rosso, a Certosa, e aprirà questo pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00.

Nei giorni successivi, esclusi sabato e domenica, l’orario di apertura al pubblico sarà 9.00/18.00.

L’amministrazione comunale ha deciso di andare incontro alle richieste della popolazione anche grazie alla collaborazione del comitato dei cittadini di via Porro, lasciando sempre in funzione lo sportello del Centro Civico Buranello a Sampierdarena.