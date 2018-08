Monterosso, ruba in un’abitazione: 18enne arrestato in flagranza

La Spezia – Un giovane di 18 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Monterosso dopo essere stato sorpreso a rubare all’interno di alcuni garage.

Il giovane, in compagnia di un complice, è stato notato mentre stava accedendo all’interno della zona privata. L’uomo ha quindi allertato i Carabinieri che sono prontamente intervenuti sul posto.

I militari hanno sorpreso il giovane, classe 2000, con una bici da corsa del valore di 600 euro, risultata essere di proprietà di un residente della zona che l’aveva parcheggiata nel garage della sua abitazione.

Il complice, alla vista delle forze dell’ordine, ha fatto perdere le proprie tracce ma è stato rintracciato alla stazione. Fermato, è stato deferito in stato di libertà per furto in abitazione.

Per il 18enne un albanese, è scattato l’arresto e questa mattina ci sarà l’udienza di convalida.

La bicicletta rubata è stata restituita al legittimo proprietario.