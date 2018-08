Pietra Ligure – Ruba un hoverboard da un supermercato: arrestato

Pietra Ligure (Savona) – Un 24enne è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Pietra Ligure perché colpevole del furto di un hoverboard da un supermercato.

Il giovane è entrato all’interno dell’Eurospin di via Rossello, ha spostato l’hoverboard e lo ha nascosto in un apposito locale sul retro del supermercato, vicino alle porte di sicurezza, per poterlo poi portare via passando dall’esterno.

Il titolare dell’esercizio, insospettito dal soggetto, ha allertato i Carabinieri descrivendo per telefono il modus operandi.

I militari sono quindi intervenuti sul posto, dopo una rapida attività di indagine, nel corso della notte hanno arrestato il ragazzo. Le indagini condotte su ulteriori oggetti della refurtiva ritrovata addosso al giovane, di origini venezuelane, hanno permesso di contestargli anche il reato di ricettazione.

Oltre ai capi di abbigliamento rubati da altri negozi, infatti, è stato rinvenuto un cordless rubato poco prima al Penny Market di Finale Ligure.

Il ladro seriale dovrà rispondere delle accuse davanti ad un giudice del Tribunale di Savona che questa mattina celebrerà il processo con rito direttissimo.