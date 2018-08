Terremoto – La terra trema in Emilia: due scosse nella notte

Reggio Emilia – Due scosse di terremoto sono state avvertite nella notte nella zona di Reggio Emilia.

I sismografi dell’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, hanno registrato una prima scossa alle 2.33 di magnitudo 3.9 a tre chilometri da Bagnolo in Piano, ad una profondità di 9 chilometri.

Alle 3.07 una seconda scossa, di magnitudo 2.2, ha fatto tremare ancora la terra, sempre nella stessa zona.

Secondo le informazioni finora riportate, le due scosse non avrebbero causato nessun danno, solo tanta paura.

Sul posto sono comunque intervenuti i Vigili del Fuoco, chiamati per la verifica su eventuali lesioni e per permettere a tanti di rientrare in casa.

Presi dal panico, infatti, in diversi hanno lasciato le chiavi dell’abitazione dentro casa.