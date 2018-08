Cattedrale di San Lorenzo, visita guidata con Tramonto sulle Torri

Genova – La splendida vista osservabile dalle torri della Cattedrale di San Lorenzo unita alla magica atmosfera del tramonto su Genova. Il Museo Diocesano propone per sabato 25 agosto, un percorso pre serale a partire dalle ore 19.30 che permetterà ai partecipanti di godere di questa splendida esperienza.

Un percorso in ascesa dalla facciata della Cattedrale alle sue torri in una passeggiata a cinquanta metri di altezza sospesi tra cielo e terra, alla scoperta delle bellezze del Duomo e dei suoi segreti. All’interno della Cattedrale la visita proseguirà poi con la salita alla Tribuna del Doge, da cui saranno osservabili le magnifiche navate dall’alto. Infine, si salirà fino alla Loggia che conduce alla torre nord, da cui sarà possibile ammirare i tetti della città da un punto di vista esclusivo e privilegiato.

Il costo sarà di 10 euro per i biglietti interi e di 8 euro per i biglietti ridotti (riservati ai bambini su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili). La visita sarà attivata al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti. Per informazioni e prenotazioni sarà possibile contattare la biglietteria del Museo Diocesano al numero 0102475127 (da lunedì a domenica dalle ore 12 alle 18, chiusa il martedì) o all’indirizzo mail info@museodiocesano.it.