Sanremo, scivola con lo scooter: grave sedicenne

Sanremo (Imperia) – Un giovane di 16 anni è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Borea di Sanremo, in provincia di Imperia, dopo essere scivolato da uno scooter.

L’incidente si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 18.00.

Il giovane in sella al mezzo a due ruote, per cause ancora da accertare, è scivolato andando a sbattere contro l’asfalto, lateralmente alla carreggiata.

Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari. Il ragazzo, sempre cosciente, lamentava un forte dolore al petto per questo gli operatori presenti sul posto lo hanno trasferito al pronto soccorso in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.