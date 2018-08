Crollo ponte Morandi, la livrea della Ferrari in ricordo di Genova

Genova – Anche la Scuderia Ferrari, impegnata nel Gran Premio del Belgio, ha deciso di rendere omaggio alle vittime del crollo di ponte Morandi correndo con la livrea modificata per l’occasione.

Sulla scocca rossa, infatti, campeggia il simbolo del viadotto della A10 spezzato dopo il terribile crollo dello scorso 14 agosto.

E’ la stessa Ferrari, attraverso un tweet, a mostrare in una foto, il muso delle rosse scrivendo: “In ricordo delle vittime del crollo del ponte Morandi di Genova”.

Le monoposto di Vettel e Raikkonen, in pista a Spa, ricorderanno anche nel mondo dei motori la terribile tragedia che ha colpito il capoluogo ligure e l’Italia a dieci giorni dal crollo che ha causato la morte di 43 persone.

La solidarietà non è mancata in questi giorni e mentre la città si riorganizza per fronteggiare l’emergenza, dal mondo dello spettacolo, dello sport e dai rappresentanti internazionali non sono mancate iniziative e messaggi di vicinanza.

Su tutti Donald Trump si è offerto di affiancare la ricostruzione mentre la Regina Elisabetta ha manifestato la propria vicinanza attraverso un messaggio apparso sul sito ufficiale della famiglia reale e indirizzato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.