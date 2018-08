Marassi, tenta di rapinare ristorante ma viene arrestato

Genova – Ha cercato di rubare l’incasso di un ristorante ma è stato scoperto ed arrestato dalla polizia. E’ successo ieri sera in corso Sardegna dove un 33enne di origini pakistane è entrato in un locale e approfittando della distrazione del personale, ha tentato di mettere le mani nella cassa per rubare.

I dipendenti del locale si sono accorti della manovra e lo hanno affrontato cercando di cacciarlo dal ristorante mentre il proprietario chiamava la polizia. All’arrivo degli agenti l’uomo ha reagito con violenza e ha tentato di aggredire gli operatori e il personale che ancora cercava di cacciarlo.

L’uomo è stato fermato ed arrestato per tentata rapina.