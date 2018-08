Florida, sparatoria ad un torneo di videogame: quattro morti

Jacksonville (Florida) – Una sparatoria ad un torneo di videogame a Jacksonville, in Florida, ha causato la morte di quattro persone, tra cui lo stesso assassino, e il ferimento di altre undici.

La sparatoria si è verificata all’interno di un centro commerciale dove si disputava un torneo dedicato alla Nfl. Secondo le prime fonti, l’aggressore sarebbe uno dei partecipanti al torneo.

A riportarlo un testimone oculare che avrebbe visto l’uomo prendere di mira alcune persone prima di rivolgere l’arma contro se stesso per togliersi la vita.

I primi colpi di arma da fuoco hanno generato il panico e in tanti si sono allontanati dal locale dove si stava disputando il torneo per trovare riparo in altri negozi del centro commerciale.

Sul posto sono accorsi i poliziotti e i sanitari che hanno trasportato gli undici feriti al Memorial Hospital e all’ospedale della facoltà di medicina dell’Università della Florida.