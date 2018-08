Alassio, scivola dallo scooter: 20enne in ospedale

Alassio (Savona) – Si trova ricoverato in ospedale in condizioni non gravi il giovane di 20 anni che questa mattina è scivolato col suo scooter mentre si trovava sull’Aurelia ad Alassio.

Erano circa le 7.00 quando il ragazzo, per cause ancora da accertare, è scivolato dal mezzo procurandosi alcuni traumi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.

La Polizia Locale dovrà ricostruire la dinamica del sinistro che, al momento, sembra non abbia coinvolto altri veicoli.