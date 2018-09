Salone Nautico di Genova, presentata la 58esima edizione

Genova – La 58ª edizione del Salone Nautico, organizzata a Genova dal 20 al 25 settembre da UCINA Confindustria Nautica, è stata presentata questo pomeriggio nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi nel corso di un incontro con il Sindaco di Genova, Marco Bucci, il Presidente di UCINA Confindustria Nautica, Carla Demaria, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il presidente dalla Camera di Commercio di Genova Paolo Odone.

Il legame tra il Salone Nautico, la storica manifestazione che mobilita l’interesse dell’intero mondo della nautica, e il territorio genovese assume – quest’anno – un significato particolare dopo il tragico crollo di ponte Morandi. Un’edizione importante, dunque, per dimostrare l’intatta vitalità della città e l’appeal di uno degli eventi che concorrono a promuovere l’immagine di Genova nel mondo.

Saranno 948 gli espositori di questa edizione con un +7,2% di crescita rispetto al 2017. I “nuovi” sono 62, di cui 58% dall’estero. Un’edizione che è stata sviluppata valorizzando l’identità di ogni segmento rappresentato, rafforzando sempre più la natura multispecialista dell’evento Salone che diventa un contenitore di 4 saloni specializzati.

“La città di Genova non si è mai fermata – sostiene il sindaco Marco Bucci –: è raggiungibile con aerei, treni e in automobile esattamente come lo era prima del 14 agosto. Il turismo non si è mai fermato e il dato significativo è quello dell’Aeroporto che ha segnato il 40% di traffico in più rispetto ad agosto dello scorso anno; allo stesso modo, in queste settimane, i turisti hanno continuato ad arrivare in città e le disdette sono state prossime allo zero. Chi verrà a visitare il Salone Nautico – conclude il sindaco – troverà Genova pronta ad ospitarlo: bella ed accogliente, ricca di appuntamenti extra Salone oltre che aperta per far visitare tutte le sue bellezze artistiche e naturali”.

“Si annuncia un Salone Nautico di altissimo livello sottolinea il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti –, un evento che conferma il grande prestigio che ne ha fatto, nel corso dei decenni, un punto di riferimento per il settore e per gli appassionati. In particolare, questa 58ª edizione, si svolge in un momento molto delicato per Genova: visitarlo non è solo un’occasione per ammirare un città stupenda, ma un atto di cittadinanza attiva per farla rinascere ancora più in fretta dopo la tragedia di ponte Morandi. Da 58 anni il Salone Nautico, e oggi più che mai, è simbolo della capacità di fare sistema per progettare insieme il futuro. Il dato più positivo e confortante che emerge è la volontà, il desiderio da parte di tutti – enti locali, espositori, sponsor, produttori – di restare uniti e procedere in un’unica direzione, quella del rilancio di Genova e del sostegno a un settore in grande crescita, strategico per Genova e la Liguria”.

“Genova con il Salone Nautico avrà un banco di prova importante e saprà mostrarsi anche per la sua bellezza sottolinea il presidente di UCINA Confindustria Nautica, Carla Demaria – Per questo sentiamo forte la responsabilità di sia verso le aziende del nostro settore che hanno confermato la loro presenza al Salone Nautico sia verso la città che lo ospita. Nessuno ha fatto un passo indietro, perché il Salone è uno strumento fondamentale per l’industria nautica, da difendere e sostenere. Da 58 anni siamo orgogliosi di fare la nostra parte per Genova. E questo sarà il Salone Nautico più bello di sempre”.

Nutrito il programma di Genova InBlu, il calendario di iniziative organizzate per accompagnare questa edizione grazie alla sinergia tra le istituzioni, l’associazionismo culturale e il mondo del commercio.

“Genova è pronta per accogliere il Salone – sottolinea l’assessore Paola Bordilli – Stiamo lavorando per offrire un calendario ricco e stimolante, sulla scia del successo dello scorso anno e proponendo anche alcune novità. Vogliamo sempre più portare il clima del Salone anche fuori dalla zona fieristica e, per far ciò, le principali piazze della città ospiteranno – e questa è una novità – dei gozzi messi a disposizione dalle Leghe Navali locali, dal Comune di Camogli, Recco, da alcune associazioni locali, dal Palio Remiero del Tigullio, che allestirà anche una mostra fotografica storica a Palazzo Tursi. E poi ci sarà la musica ad animare ogni sera le vie di Genova, con i ballerini swing in abiti marinari e – il 22 settembre – l’appuntamento finale del Piano No Stop che vedrà protagonisti, oltre al pianoforte in strada e la ballerina, anche i violini (in collaborazione con il Conservatorio Nicolò Paganini) per l’apertura della Mostra a Palazzo Ducale, “Paganini Rockstar”. Stiamo inoltre pensando, insieme ad Amt e al collega Stefano Balleari, Shopping bus che per la prima volta passeranno anche da corso Buenos Aires: a bordo una guida illustrerà la storia della città, le attrazioni e le caratteristiche culturali, turistiche e commerciali presenti nella varie vie. In una prossima conferenza stampa presenteremo il programma completo del Fuori Salone in cui una parte fondamentale hanno i CIV della nostra città”.

“Da oltre 10 anni – spiega Paolo Odone, presidente Camera di Commercio di Genova – la Camera sostiene il progetto accoglienza per espositori e ospiti del salone, con navette, shopping bus, segnaletica e punto informativo in fiera. Quest’anno manteniamo l’impegno, che si arricchisce grazie al contributo dell’Aeroporto di Genova, e raddoppiamo gli sforzi per mostrare al mondo che Genova riparte con il suo salone”.