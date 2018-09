Asia Argento, stop al risarcimento di 380mila dollari a Bennett

Los Angeles – Continua il caso Asia Argento, accusata dall’attore 22enne Jimmy Bennett di molestie sessuali.

L’attrice italiana, attraverso un comunicato diffuso dal suo nuovo avvocato Mark Jay Heller, ha fatto sapere di aver sospeso il pagamento di un indennizzo di 380mila dollari a favore del giovane, voluto dall’ex compagno della star Anthony Bourdain.

“Ora che Mr. Bourdain non è più tra noi e non può commentare quello che era il suo desiderio di coprire lo scandalo – si legge nel comunicato – Asia non permetterà in alcun modo che dell’altro denaro venga versato nelle casse di Bennett, che a oggi ha già ricevuto 250mila dollari pagati dallo stesso Bourdain“.

Heller ha inoltre chiarito che il rapporto con Bennett non è mai stato di natura sessuale e la Argento sta pagando le conseguenze di una campagna di fango contro di lei.

Una diatriba senza fine, iniziata con il racconto di un abuso subito dal giovane attore, all’epoca dei fatti 17enne, da parte dell’attrice italiana, capofila del movimento #MeToo.