Crollo ponte Morandi, Autostrade eroga fondi per gli studenti della zona rossa

Genova – Continua l’emergenza degli sfollati dopo il crollo di ponte Morandi e c’è apprensione per la ripresa dell’anno scolastico.

In proposito, Autostrade per l’Italia ha fatto sapere, attraverso un comunicato, di aver versato i primi contributi per l’acquisto dei testi scolastici in favore di 38 studenti che abitano all’interno della zona rossa.

Nel comunicato si legge, inoltre, che “per raccogliere le richieste continuano ad operare i due Punti di contatto allestiti da Autostrade per l’Italia in collaborazione con il Comune di Genova e la Regione Liguria presso il centro civico Buranello e la scuola Caffaro. Questo tipo di supporto da parte della società si aggiunge agli altri contributi già erogati alle famiglie che abitano nella Zona Rossa: il contributo per le spese di primissima necessità versato a 253 famiglie della Zona Rossa, pari alla quasi totalità delle richieste ricevute e delle stesse famiglie che abitano nell’area, e il rimborso delle rate dei mutui e degli affitti di cui hanno beneficiato fino ad oggi 20 famiglie. A questi contributi si aggiunge il supporto economico fornito a 9 commercianti e artigiani che operano all’interno della Zona Rossa“.