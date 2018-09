Crollo ponte Morandi, Cna Genova: sportello legale gratuito per le imprese

Genova – Partirà domani, giovedì 6 settembre, l’iniziativa del Cna di Genova con l’avvio di uno sportello legale gratuito per le imprese coinvolte, a vario titolo, nel crollo di ponte Morandi e nella successiva demolizione dei monconi del viadotto.

Il segretario di Cna Genova Barbara Banchero ha spiegato: “L’obiettivo è accompagnare le imprese in difficoltà dando loro tutti gli strumenti in primis per la compilazione dei modelli E e poi fornendo loro un supporto legale gratuito per tutte le delucidazioni sulle possibili azioni da portare avanti. Il nostro consiglio – ha poi aggiunto – è di compilare il modello E e di avvalersi dello sportello legale, si tratta di misure complementari che non si escludono a vicenda“.

Ad oggi sono oltre venti le aziende che hanno chiesto informazioni a Cna Genova per la compilazione dei modelli e a livello giuridico; lo sportello legale sarà quindi una ulteriore assistenza.

L’orario di apertura, previo appuntamento, sarà tutti i giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso la sede Cna Genova nel grattacielo di via San Vincenzo 2.

Le consulenze legali sono offerte dai professionisti del Lab Business Network Law Firm coordinati dal professor Mario Santaroni, dall’avvocato Andrea Ganzer per gli aspetti civilistici ed amministrativi e dall’avvocato Raffaele Caruso per quelli penalistici.

Per il supporto nella compilazione dei modelli E Cna Genova riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 nella sede di via San Vincenzo 2. Per prenotare un appuntamento i riferimenti sono il numero 010545371 e la mail apposita creata: emergenzamorandi@cna.ge.it .