Festival Organistico Internazionale, all’Abbazia di San Matteo di Genova l’ultimo appuntamento

Genova – La XX edizione del Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria” promosso dall’Associazione culturale “Rapallo Musica” è giunta alla sua conclusione. Il concerto di chiusura si terrà stasera, mercoledì 5 settembre alle ore 21.15, presso l’Abbazia di S. Matteo di Genova.

Protagonista della serata sarà il grande concertista Tedesco Wolfgang Zerer, docente presso l’Università di musica e teatroAmburgo e la Schola Cantorum di Basilea.

Il Festival, partito da Bordighera il 22 luglio, ha interessato complessivamente ventidue comuni, di cui diciotto in Liguria e quattro in Valle d’Aosta. La manifestazione, infatti, da quest’anno ha aderito al progetto F.O.N.O. – Festival Organistico del Nord Ovest, che ha affiancato ai tradizionali concerti in Liguria diversi appuntamenti in Valle d’Aosta.

Il cartellone di quest’anno è stato ricco e variegato: si sono infatti alternati giovani concertisti ad artisti di spicco della scena internazionale. Complessivamente hanno partecipato alla rassegna 48 strumentisti e 11 cantanti.

La manifestazione, che anche quest’anno ha riscontrato un grande successo di pubblico e di critica, raggiungendo gli oltre 3 mila spettatori, si è svolta grazie al sostegno economico della Compagnia di San Paolo di Torino e si avvalsa del contributo di Latte Tigullio–Centro Latte Rapallo, Coop Liguria e del patrocinio di Regione Liguria, Comuni sedi delle manifestazioni, Camera di Commercio di Genova e Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.