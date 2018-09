Marassi, domani riapre il tunnel di via Canevari direzione nord

Genova – Riaprirà completamente alla circolazione domani mattina, giovedì 6 settembre, il tunnel in direzione monte del sottopasso di via Canevari, nel quartiere di Marassi.

I lavori per la realizzazione dei nuovi cunicoli tecnologici sono terminati e la strada ritornerà riacquistare le due corsie, fondamentali per il flusso veicolare della zona.

Riapertura dunque in direzione nord con la ripresa del regolare scorrimento dei veicoli mentre la direttrice in senso opposto non subirà alcuna variazione rimanendo a de corsie.

In tutta l’area interessata dai lavori la velocità massima consentita per il transito è di 30 km/h.