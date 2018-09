Ponte Morandi, Di Maio: “Nessuna contrapposizione con Toti”

Genova – Nessuna contrapposizione con il commissario straordinario per l’emergenza Giovanni Toti. Ad assicurarlo lo stesso Luigi Di Maio, vice premier e leader del Movimento 5 Stelle che, stamane, risponde all’attacco di ieri del governatore della Liguria dopo che il ministro dello Sviluppo Economico aveva dato ragione agli sfollati che protestavano davanti alla Regione Liguria.

“Sono stato messo in contrapposizione con Toti. E’ sbagliato parlare di scontro politico. Riconosco tutto il lavoro che stanno facendo comune e regione nell’aiutare gi sfollati e dal mio punto di vista, ma l’ho detto a noi stessi, serve un decreto Geneva il primo possibile perchè ci sono una serie di interventi urgenti che deve fare lo Stato”.

“Non possiamo lasciare – ha aggiunto – le persone in balia dell’elemosine di autostrade perche’ in queste settimane abbiamo visto Autostrade voler mettere soldi ovunque. Perché i Benetton, per attenuare gli effetti dei processi penali, stanno cercando di fare i filantropi e i benefattori”.