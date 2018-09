Ponte Morandi, ipotesi Torri Faro per gli sfollati

Genova – Utilizzare gli appartamenti ancora invenduti delle due Torri Faro di San Benigno tra le ipotesi per trovare una sistemazione di emergenza per le famiglie di sfollati di via Porro e via del Campasso. Una trattativa sarebbe già stata avviata tra Comune e commissario straordinario per l’emergenza e la proprietà delle due torri.

Sul tavolo delle trattative la possibilità di affittare o acquistare gli appartamenti che ancora non sono stati venduti o che sono comunque liberi. Una soluzione che consentirebbe una rapida soluzione per moltissime famiglie che ancora stanno cercando una sistemazione dopo aver dovuto abbandonare le loro case per il crollo di ponte Morandi.

Ieri gli sfollati hanno protestato davanti alla sede del consiglio regionale per chiedere garanzie sul loro futuro e per chiedere di poter sgomberare i loro averi dalle case prima che vengano avviate le operazioni di demolizione.