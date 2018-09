Crollo Ponte Morandi, 20 persone nel registro degli indagati

Genova – La Procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati 20 persone (i nomi saranno resi noti dopo la notifica degli avvisi di garanzia, ndr) e, con esse, la società Autostrade per dirette responsabilità. Lo ha riportato l’ANSA, specificando che le accuse risulterebbero essere quelle di “omicidio colposo plurimo, disastro colposo e attentato colposo alla sicurezza dei trasporti“. La società Autostrade dovrà rispondere di omicidio colposo plurimo aggravato dal mancato rispetto della normativa anti infortunistica. Fra le persone indagate ci sarebbero personalità facenti riferimento non solamente ad Autostrade per l’Italia e Spea Engineering, sua controllata, ma anche nomi del Ministero delle Infrastrutture e dei Provveditorati alle opere pubbliche delle regioni Liguria, Piemonte e Val d’Aosta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...