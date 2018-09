Crollo Ponte Morandi, asta benefica di maglie di Sampdoria e Genoa per gli sfollati diversamente abili

Genova – La Waterpolo Columbus Ability Team, prima società in Liguria di pallanuoto per diversamente abili, la scorsa primavera ha ricevuto in dono dalle società Genoa CFC e UC Sampdoria le maglie dei due portieri: il rossoblu Mattia Perin e il Blucerchiato Emiliano Viviano. Le maglie erano state firmate da entrambe le squadre al completo in occasione dell’ultimo Derby della Lanterna.

Alla luce del disastro dello scorso 14 agosto di Ponte Morandi, la Waterpolo Columbus, in sinergia con la FINP – Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, ha deciso di mettere all’asta le due maglie e di donare il ricavato alle famiglie sfollate che hanno minori diversamente abili.

La società vuole schierarsi in prima linea al fianco della sua città, profondamente colpita sia negli affetti che nella sua operosa vita quotidiana, dando un aiuto concreto alle famiglie costrette a lasciare le loro abitazioni per non rischiare di essere travolte da quel che resta del Ponte.

L’asta delle due maglie, attiva a partire da lunedì 10 settembre sul sito Charity Stars, sarà disponibile ai seguenti link: Asta Maglia Viviano Sampdoria / Asta Maglia Perin Genoa.