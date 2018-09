Finale Ligure, falco ferito da un cavo aereo

Finale Ligure (Savona) – Un giovanissimo ed inesperto falco, più precisamente un falco pecchiaiolo, è stato soccorso ieri dai volontari della Protezione Animali di Savona.

Il volatile è stato trovato a Perti, in provincia di Finale Ligure.

Si tratta di un raro esemplare, ferito quasi certamente dall’impatto con un cavo aereo che, conoscendo ancora poco il suo ambiente, ha incontrato nel suo volo.

Per poter riprendere a volare, il falco avrà bisogno di cure specialistiche e riabilitative.

Quasi ogni giorno, tutti i giorni e più volte al giorno d’estate, i volontari dell’Enpa si recano nel finalese per soccorrere qualche animale selvatico ferito o malato in difficoltà; un impegno in termini di tempo e costi che grava sui sempre pochissimi volontari della Protezione Animali.