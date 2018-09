Musica – Nuovo singolo per Gazzelle: Tutta la vita uscirà il 14 settembre

Roma – Gazzelle, l’artista romano che si è fatto conoscere e apprezzare negli ultimi mesi grazie al suo disco d’esordio “Superbattito” e i numerosi singoli che hanno ottenuto ampio consenso da parte del pubblico della scena indie italiana, ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo. Si intitola “Tutta la vita“, uscirà sulla piattaforma Spotify il prossimo 14 settembre, ed è la traccia apri pista del secondo album. La collaborazione con l’etichetta Maciste Dischi prosegue in maniera proficua, questa volta con la collaborazione di Artist First.

Come ormai il pubblico ha imparato, i brani di Flavio Pardini, vero nome dell’artista, sono un concentrato di amarezza e malinconia, in cui non mancano momenti di grandi verità e autoironia, con musiche che spesso contrastano, esaltandola, l’atmosfera dei testi.

“Abbiamo tutta la vita davanti / Sì, davanti a un bar / Mentre la notte ci mangia la pelle / Fermiamola / Spegnete i colori, i tormenti, i dolori, gli ombrelli, i malumori / Che noi, che noi stiamo bene anche soli”.

Queste alcune delle parole del testo, intimo e autoironico come l’intero repertorio di Gazzelle, che ha commentato così la nascita del suo brano: «C’era odore di vernice fresca, e le tende erano così lunghe che si arrotolavano sul pavimento nuovo, mai calpestato prima, nell’airbnb in cui stavo dormendo a Milano per qualche motivo che non ricordo. Mi sembrava il posto perfetto per scrivere questa canzone, e anche il posto più sbagliato».

Il successo di Gazzelle è stato consacrato dalla certificazione Singolo d’oro per il brano “Non sei tu” e dai numerosi sold out collezionati durante le varie tappe del suo tour, che ha raggiunto le 90 tappe in giro per i club d’Italia.