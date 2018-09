X Factor, stasera al via la dodicesima edizione dopo l’esclusione di Asia Argento

Milano – Alle 21.15 di questa sera, su Sky Uno come di consueto, andrà in onda la prima puntata delle selezioni di X Factor 2018. Al banco dei giudici troveremo seduti Fedez, Manuel Agnelli, Mara Maionchi e Asia Argento, anche se per quest’ultima l’esperienza in casa Sky è stata molto breve: l’attrice è stata infatti esclusa dalla partecipazione al programma per le presunte accuse di molestie sessuali nei confronti del giovane collega statunitense Jimmy Bennet. La notizia è stata accolta con diplomazia dal giudice Fedez, appena rientrato da Noto dove ha celebrato le nozze con Chiara Ferragni. Manuel Agnelli, invece, ha difeso il diritto di Asia Argento di aver subito un processo comunicativo gravissimo ancor prima di arrivare a discutere davanti a un tribunale della propria colpevolezza.

Ancora incerto il nome del possibile sostituto: i nomi più gettonati sarebbero quelli di Sfera Ebbasta, artista della scena trap e apprezzatto sicuramente dai più giovani, con cui però Fedez potrebbe avere qualche difficoltà lavorativa, visto che tra i due non scorre buon sangue, passando poi per volti già noti dal pubblico di X Factor, da Simona Ventura a Morgan, fino ad arrivare a Elio.

Le uniche certezze, al momento, riguardano la presenza granitica di Alessandro Cattelan alla guida del programma, quella di Simone Ferrari, il nuovo direttore creativo, e il duo di cantanti Benji e Fede, al secolo Benjamin Mascolo e Federico Rossi, a condurre il Daily, la striscia quotidiana che riassume gli eventi salienti della vita dei concorrenti in gara, in onda durante le settimane dei live.