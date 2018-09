Cioccolato, arriva Ruby il “bacio rosa”

Genova – Novità in arrivo nel mondo dei cioccolatini, la Baci Perugina ha lanciato una limited edition dal nome particolare e dal colore completamente rivoluzionario per il look del celebre pasticcino dei messaggi d’amore: il rosa.

Nasce infatti il Bacio rosa e prende il nome di “Ruby”. La nota vicenda giudiziaria dell’ex presidente Berlusconi, con la giovane “Ruby Rubacuori” nelle vesti di una “nipote del presidente egiziano Mubarak” non c’entra nulla. Si tratta di un dolcetto della line dei Baci che presto arriverà in commercio e non mancherà di suscitare una grande curiosità.

Per la preparazione, assicurano in produzione, non viene utilizzato alcun colorante. Si tratta infatti della delicata lavorazione delle fave di cacao Ruby chiamate così proprio perché ricordano un prezioso rubino.