La Spezia, al via la festa della birra

La Spezia – Tre giorni di festa e birra artigianale in viale Mazzini, zona Palco della Musica: al via stasera, venerdì 7 settembre, “La Spezia è Birra”, l’evento che fino a domenica 9 animerà la città con degustazioni, musica e appuntamenti per adulti e bambini.

L’estate non è ancora finita e gli appuntamenti continuano” – ha dichiarato il Sindaco Pierluigi Peracchini – “La festa della birra artigianale replica per il secondo anno e non solo si potranno degustare i prodotti dei migliori birrifici, ma anche le specialità del nostro territorio grazie al Consorzio dei produttori locali. Non sarà solo la “bionda bevanda” a fare la festa: sono previsti musica, laboratori per bambini e in particolare una marcia goliardica aperta a tutti e organizzata da Spezia Marathon i cui vincitori si aggiudicheranno un buon bicchiere di birra”.

“Considerato il successo della passata edizione” – ha dichiarato l’Assessore alle Attività Produttive – “abbiamo voluto riproporre questo evento, dove produttori locali e da molte regioni d’Italia ci faranno apprezzare un prodotto genuino e di qualità. La birra da sempre fa parte della cultura popolare, e negli ultimi anni la nostra città ha visto nascere imprese che con orgoglio ci rappresentano in tutto il paese. Con questa festa vogliamo far conoscere ancora di più le specialità locali, confrontandole anche con quelle di territori lontani con i quali condividiamo tutta l’eccellenza che da sempre è capace di contraddistinguere i nostri prodotti nazionali”.

Sono in tutto una quindicina i birrifici partecipanti provenienti da tutta Italia che proporranno a spezzini e turisti l’assaggio di oltre 30 tipologie di birre prodotte artigianalmente. Si potranno inoltre gustare specialità quali muscoli, sgabei, focaccia, acciughe e tante altre delizie presso gli stand allestiti dal Consorzio dei produttori locali.

Oltre alla parte enogastronomica, grandi appuntamenti con concerti di musica dal vivo, laboratori per bambini e mercatini.

Questo il programma completo della manifestazione:

7 SETTEMBRE ORE 18,00 (INAUGURAZIONE) – 24,00 8- 9 SETTEMBRE ORE 12,00 – 24,00

SPETTACOLI:

7 SETTEMBRE ORE 19,00 – CROCODILE COUNTRY; ORE 21,00 – TULLAMORES musica irlandese

8 SETTEMBRE ORE 18,00 – ALZHEIMER – r2c – PERSEPHONE’S CHANGE – GRUPPO COUNTRY THE NAMELESS – HOLLYWOOD GROUPPIES – MAPPO

9 SETTEMBRE ORE 18,00 – DJ SET – VIC 20 – ONEWAYOUT – DJ SET

LABORATORI PER BAMBINI:

8 SETTEMBRE ORE 18,00 – 20,00 LA BIRRA DEI FARAONI a cura del MUSEO DEL CASTELLO

9 SETTEMBRE ORE 18,00 – 20,00 GIOCARE A FARE COME MASTRO BIRRAIO a cura del MUSEO ETNOGRAFICO

POSTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE:

VENERDI’ 7 E SABATO 8 DALLE ORE 20,00 ALLE ORE 24,00

ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE – ALCOLTEST CON ETILOMETRO A RICHIESTA

7 8 SETTEMBRE – MERCATINO DELL’INGEGNO SU VIA CHIODO – LATO GIARDINI

POSTAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA:

VENERDI’ 7 E SABATO 8 DALLE ORE 20 ALLE ORE 24 ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE. (per tutti e tre i giorni sarà presente un’ambulanza per il servizio di assistenza sanitaria).