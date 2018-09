Lucio Battisti, tutti gli album rimasterizzati a 20 anni dalla morte

Genova – Sono trascorsi vent’anni dalla morte di Lucio Battisti, il 9 settembre del 1998, e per l’occasione Sony Music ha deciso di ricordare l’artista attraverso il rilascio per la prima volta di tutti gli album originali in formato Vilyl Replica.

Venti album riprodotti in altissima qualità dai masters originali restaurati e rimasterizzati, numerati e in edizione limitata.

Per la prima volta uscirà su cd anche Lucio Battisti Vol. 2 pubblicato nel 1970 solo in musicassetta.

Un omaggio ad uno straordinario artista che continua a vivere nelle sue opere e che ancora oggi è capace di catturare tutti per la sua contemporaneità per essere stato uno degli artisti italiani più lungimiranti.

Ecc0 i titoli rimasterizzati in occasione del ventennale della scomparsa:

Lucio Battisti – Vinyl Replica Limited Edition

Vol. 2 Vinyl Replica Limited Edition (per la prima volta in CD)

Emozioni Vinyl Replica Limited Edition

Amore E Non Amore – Vinyl Replica Limited Edition

Vol. 4 -vinyl Replica Limited Edition

Umanamente Uomo: Il Sogno – Vinyl Replica Limited Edition

Il Mio Canto Libero – Vinyl Replica Limited Edition

Il Nostro Caro Angelo – Vinyl Replica Limited Edition

Anima Latina – Vinyl Replica Limited Edition

La Batteria, Il Contrabbasso, Eccetera -vinyl Replica Limite

Io Tu Noi Tutti – Vinyl Replica Limited Edition

Images – Vinyl Replica Limited Edition

Una Donna Per Amico – Vinyl Replica Limited Edition

Una Giornata Uggiosa – Vinyl Replica Limited Edition

E Gia’ – Vinyl Replica Limited Edition

Don Giovanni – Vinyl Replica Limited Edition

L’apparenza – Vinyl Replica Limited Edition

La Sposa Occidentale Vinyl Replica Limited Edition

Cosa Succederà Alla Ragazza Vinyl Replica Limited Edition

Hegel Vinyl Replica Limited Edition

I titoli sono già disponibili in pre-order al seguente link: https://amzn.to/2wLA9mE