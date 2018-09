Mercato del Carmine, stasera concerto con Zorba e Nina

Genova – È in programma per stasera, venerdì 7 alle ore 21 presso il Mercato del Carmine, il concerto di Zorba e Nina. Il duo musicale si esibirà per la prima volta nella suggestiva location del Carmine, per una serata all’insegna della buona musica.

Il pubblico avrà il piacere di ascoltare brani Italiani divertenti e frizzanti alternati ad altri con andamento più disteso scelti dal repertorio blues a quello rock alternative, riarrangiati e interpretati dalla chitarra di Emanuele Belgrano e la voce di Laura Terrile.

Ad accompagnare la splendida selezione musicale saranno come di consueto gli sfiziosi piatti proposti dagli chef del ristorante.

La prenotazione per la serata è consigliata ai numeri 0102469184/327892360.