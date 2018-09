Ponte di Genova, l’ad di Autostrade Castellucci rompe il plastico di Renzo Piano

Genova – Una movimento sbadato, un errore involontario, ma la scena che si para davanti agli occhi dei cronisti, questa mattina, nel corso della presentazione del nuovo progetto per il ponte autostradale di Renzo Piano è surreale: l’ad di Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci, ha involontariamente ma “tragicamente” semi distrutto il plastico portato da Piano per illustrare il progetto.

Il rappresentante della società Autostrade ha infatti urtato il modellino facendo cadere l’impalcato, il piano stradale, e questo, ribaltandosi, ha spezzato le torri-faro che dovranno rappresentare ciascuna delle 43 vittime.

Un banale incidente cui ha fatto seguito un terribile silenzio, spezzato solo dalla battuta del sindaco Bucci che ha detto: “non iniziamo così”. Facendo scoppiare una risata “liberatoria”.