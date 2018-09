Premio Wilde, un giovane poeta ligure in finale a San Benedetto del Tronto

San Benedetto del Tronto – Il prossimo 27 ottobre si svolgerà l’atto conclusivo della XI edizione del Premio Wilde Concorso Letterario Europeo, all’Auditorium di San Benedetto del Tronto. Si tratta di uno dei cinque concorsi letterari più importanti di tutta Europa, con oltre 80 autori, dai 9 anni in su, che si sono cimentati nella scrittura di poesie contemporanee. Tra di loro ci sarà anche Giuseppe Fasuolo, originario di Pompeiana, in provincia di Imperia, a rappresentare la regione Liguria in questa importante manifestazione.

Daniele Cappa, il fondatore del Premio Wilde e di altre iniziative culturali e sociali di alto livello, ha dichiarato che anche per questa edizione il nome di Oscar Wilde sarà celebrato dalla qualità dei talenti in gara. All’evento finale parteciperà anche Gianluca Cotza, vincitore dell’edizione 2017, che presenterà al pubblico e ai media il suo ultimo video musicale.

Il Premio Wilde è stato organizzato dal Rotary Club Teramo Est e dal Rotary Club Teramo Nord Centenario, con il patrocinio dell’Osservatorio Parlamentare Europeo, del Comune di San Benedetto del Tronto, Rotary International Distretto 2090, Associazione Noi Polizia, Spoleto Art Festival e l’AUGE Accademia Universitaria degli Studi Giuridici come Cultural partner.

Per consultare l’elenco completo di tutti i finalisti è possibile visitare il sito istituzionale www.premiowilde.org