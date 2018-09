Qui Ticket, il tribunale dichiara il fallimento du Qui Group

Genova – La Qui! Group dell’imprenditore Gregorio Fogliani è stata dichiarata fallita. Il provvedimento è stato preso oggi dal tribunale fallimentare di Genova che ha accolto una richiesta presentata tempo fa dalla Procura e, di fatto, mette una pietra tombale ad una delicatissima vicenda che però potrebbe avere altri pesanti riflessi, specie sui piccoli creditori, come Bar e Ristoranti che non potrebbero avere difficoltà insuperabili per recuperare lo “scoperto” con l’azienda che, da tempo, attraversava difficoltà economiche e tardava il saldo delle fatture.

Decine di piccole e medie attività che dovranno mettere a bilancio come perdite le somme anticipate per continuare ad accettare i ticket che rappresentano ormai una cospicua parte degli incassi.

La diffusione dei ticker restaurant è molto capillare e il fatto che li utilizzi anche la pubblica amministrazione rende commercialmente rischioso non accettarli visto che i clienti si spostano nei locali dove il pagamento viene accettato.

L’azienda avrebbe accumulato, secondo le notizie diffuse dai Media nelle scorse settimane, uno “rosso” per diversi milioni di euro e stava cercando di ottenere il commissariamento che avrebbe consentito ai creditori di sperare ancora nel recupero, anche parziale, dei crediti.

Ora, con il fallimento, il recupero diventa veramente difficile e molti piccoli imprenditori rischiano il collasso in un momento di enorme crisi. Difficile calcolare ora le ripercussion che ci saranno nelle prossime settimane su tanti piccoli commercianti.