Robbie Williams papà a sorpresa: è nata Colette da mamma surrogata

Londra – Fiocco rosa per Robbie Williams. A dare l’annuncio Instagram della nascita della piccola Colette Josephine è stata la moglie dell’ex Take That, Ayda Field, con una tenerissima foto che ritrae le mani dei genitori, quelle dei due figli e quella minuscola della piccola.

La notizia si è rivelata inaspettata per i fan, e la coppia ha rivelato di aver avuto la bimba grazie ad una madre surrogata, come si legge nella dedica che accompagna l’immagine: “Abbiamo custodito un segreto speciale! Siamo lieti di farvi sapere che abbiamo avuto una bambina. Benvenuta Colette (Coco) Josephine Williams!! È stato un percorso molto lungo e difficile arrivare qui, motivo per cui non ne abbiamo parlato. La famiglia arriva in tutte le forme e questa signorina, che è biologicamente nostra, ci è stata regalata da una straordinaria madre surrogata, alla quale saremo eternamente grati. Siamo al settimo cielo per questa bellissima bambina nelle nostre vite e ci sentiamo fortunati a vivere in un mondo che rende tutto ciò possibile. Come con Teddy e Charlie, vi chiediamo di rispettare la privacy di Coco e di permetterci di crescere nella nostra nuova squadra di 5!“.

Robbie Williams e la moglie, insieme dal 2010, sono già genitori di altri due figli, Theodora Rose e Charlton Valentine, rispettivamente di 6 e 4 anni. A scegliere la madre surrogata è ormai pratica condivisa da diverse star: Kim Kardashian e Kanye West hanno deciso di avere la loro terza figlia in questo modo per i problemi della madre durante le precedenti gravidanze. Prima di loro, anche Nicole Kidman, Sara Jessica Parker, Ellen Pompeo e Lucy Liu si sono affidate alla pratica dell’utero in affitto, oltre a numerose star omosessuali, come Ricky Martin, Elton John e Miguel Bosè.