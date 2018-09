Sestri Ponente, fermato con 14 involucri di marijuana: arrestato

Genova – La Polizia di Stato di Genova, durante il consueto servizio di controllo del territorio, ha tratto in arresto, ieri mattina, un cittadino nigeriano di 21 anni per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti delle volanti hanno notato il giovane aggirarsi con fare sospetto in via Merano ed hanno così deciso di controllarlo.

Il 21enne, alla vista delle divise, ha cercato di scappare colpendo con calci e pugni gli agenti.

Immediatamente bloccato l’uomo, con svariati precedenti specifici, è stato trovato in possesso di 14 involucri contenenti circa 87 gr di marijuana.

Il 21enne sarà processato per direttissima nella mattinata odierna.