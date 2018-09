Voltri, danno ad una tubatura: niente acqua fino al pomeriggio

Genova – Niente acqua a Voltri per un danno ad una tubatura della rete idrica.

Come spiegato anche da Iren Acqua, a seguito di un danno alla tubazione idrica provocato da una ditta che eseguiva lavori stradali per conto terzi, è stato necessario sospendere la fornitura dell’acqua per la mattinata odierna nelle seguenti vie:

via E. Guala

via E. Cialdini

via Cerusa

tratto di via delle Fabbriche

salita Biagi

via Viacava

I tecnici di Iren sono intervenuti prontamente per riparare il guasto e per ripristinare il servizio idrico con regolarità.

L’acqua tornerà nelle case nel primo pomeriggio.