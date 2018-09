Genova, incidente mortale in via Siffredi a Sestri Ponente, morto un motociclista

Genova – Incidente mortale, nella notte, in via Siffredi, nel quartiere genovese di Sestri Ponente. Un giovane alla guida di una moto si è scontrato frontalmente, per cause ancora da accertare, con un’auto che procedeva in senso contrario.

Nell’urto, violentissimo, il giovane centauro è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente a terra. Gravissime le ferite riportate, il ragazzo è morto nonostante le cure del 118 intervenuto sul posto con un’ambulanza.

Sul posto anche le auto delle forze dell’ordine che hanno avviato le procedure per il rilievo dell’incidente e per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto e le eventuali responsabilitià.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino.