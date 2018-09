Grotta della Colombara, salvi i tre sub intrappolati

San Fruttuoso di Camogli – Sono stati ritrovati e salvati i tre subacquei che erano rimasti intrappolati all’interno della Grotta della Colombara, nell’area marina protetta del Monte di Portofino. I tre, due giovani di Alessandria ed un istruttore, erano entrati nella cavità durante un’immersione nella riserva marina e poi non riuscivano più ad uscire per via della forte corrente e della risacca generata dalle onde.

Con molta calma e sangue freddo hanno atteso che dall’imbarcazione di appoggio notassero il ritardo nel ritornare e che venisse lanciato l’allarme mentre sono riusciti a raggiungere un sifone che si apre sulla costa. Qui hanno atteso i soccorsi che sono arrivati via mare, via terra e con un elicottero.

Uno dopo l’altro i tre giovani sono stati recuperati e portati a terra e poi, in elicottero, in ospedale per controlli. Stanno bene e presto potranno essere dimessi. Per loro solo un brutto spavento grazie alla tempestività e alla professionalità dei sommozzatori dei vigili del fuoco e dell’elicottero “Drago”.