Grotta della Colombara, subacquei intrappolati nella cavità del Monte di Portofino

San Fruttuoso di Camogli – Tre subacquei sono rimasti intrappolati all’interno della grotta della Colombara, nella riserva marina protetta del promontorio del monte di Portofino e i vigili del fuoco sono accorsi con elicottero e subacquei specializzati nel soccorso. L’allarme è scattato in mattinata quando uno dei componenti del gruppo di sub che si è immerso per visitare la grotta, è riemerso per dare l’allarme.

Sul posto sono accorsi i mezzi della Guardia Costiera e dei vigili del fuoco e subito sono iniziate le operazioni di soccorso per riuscire a riportare all’esterno della grotta i sub intrappolati. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente e se vi siano feriti.

Sul posto è arrivato anche l’elicottero dei vigili del fuoco “Drago” che è pronto a trasportare alla massima velocità eventuali feriti.