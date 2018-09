Ventimiglia – Migranti intrappolati su un costone roccioso mentre cercano di fuggire in Francia

Ventimiglia – E’ stato recuperato questa mattina, con l’ausilio di un elicottero, uno dei due migranti che ieri notte sono rimasti intrappolati sul Col de Mort, il famigerato Colle della Morte, al confine tra Italia e Francia a Ponte San Luigi. Il giovane, un migrante di origine africana, ha raccontato di essere rimasto in trappola percorrendo un sentiero che avrebbe dovuto condurre i due oltre il confine, metà ambita dalla stragrande maggioranza dei migranti che non desiderano restare in Italia ma proseguire il loro viaggio verso il Nord Europa.

Il giovane ha raccontato di essere in compagnia di un connazionale e di essersi smarrito con l’arrivo della notte. E ieri notte i due erano stati avvistati da alcuni escursionisti che segnalavano la presenza di “segnali” fatti con un torce e presenti su un lato molto pericoloso e ripido del colle della Morte.

Subito sono scattati i soccorsi e i due sono stati avvistati dai vigili del fuoco e dal soccorso alpino ma le ricerche si erano poi interrotte per la pericolosità della zona con il buio.

Questa mattina i soccorsi sono ripresi con l’ausilio di un elicottero e uno dei due migranti in pericolo è stato salvato e portato in un posto sicuro. Non è chiaro se l’altro migrante sia riuscito a fuggire o se, purtroppo, sia caduto dalle rocce dove si trovava. Le ricerche proseguono sul posto.