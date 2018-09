Giornata del Panorama FAI, oggi tour esclusivi in tutta Italia

Levanto (La Spezia) – Una giornata per scoprire le bellezze del paesaggio Italiano all’insegna della natura incontaminata. È in programma per oggi, domenica 9 settembre dalle ore 10 alle ore 18, la Giornata del Panorama organizzata dal FAI – Fondo Ambiente Italiano e da Fondazione Zegna in alcuni dei più suggestivi luoghi d’Italia.

Per tutto il giorno si potrà partecipare agli speciali itinerari tra terra e cielo organizzati nel promontorio di Punta Mesco, nel cuore del Parco Nazionale delle Cinque Terre, dove il Bene del FAI Podere Case Lovara rappresenta un modello di restauro paesaggistico sperimentale, al Castello e Parco di Masino, nel giardino della reggia dell’XI secolo da cui si domina l’Anfiteatro della Serra morenica d’Ivrea, al millenario Bosco di San Francesco ad Assisi (PG), luogo di armonia e silenzio dove natura, storia e spiritualità si fondono ed evocano il messaggio del “Poverello di Assisi” e all’Oasi Zegna, terrazza che si affaccia da una parte sulla Pianura Padana e dall’altra sull’incontaminata Valsessera.

Non mancheranno inoltre appuntamenti musicali e culturali per grandi e bambini: a Caravino si terrà il concerto dell’orchestra Magister Harmonie, mentre all’Oasi Zegna andrà in scena l’esibizione della Filarmonica del Teatro Regio di Torino e il laboratorio didattico sulla musica e la natura dal titolo “Mettiamoci d’accordo”.

Giornata del Panorama si svolge quest’anno in collaborazione con la Commissione europea. Per la Commissione la partnership con il FAI è parte integrante delle attività dedicate all’anno europeo del patrimonio culturale 2018. Un’occasione per mettere in luce il ruolo dell’Unione Europea a sostegno del paesaggio italiano. Tutti i suggestivi luoghi coinvolti in questa edizione della Giornata del Panorama hanno, infatti, beneficiato di finanziamenti europei per il loro recupero e la loro valorizzazione.