La Spezia, viaggia in sella ad uno scooter rubato: denunciato

La Spezia – Un uomo di 34 anni è stato denunciato dai Carabinieri della Spezia per ricettazione, dopo essere stato sorpreso a girare per le strade della città in sella ad uno scooter rubato.

Il 34enne, spezzino e con diversi precedenti, è stato fermato dai militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia della Spezia durante i normali controlli sul territorio.

La verifica degli uomini dell’Arma ha accertato in pochi minuti che lo scooter era stato rubato 24 ore prima in città.

Il 34enne è stato denunciato per ricettazione mentre il veicolo precedentemente sottratto è stato restituito al legittimo proprietario.