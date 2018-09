Miss Italia 2018 è Carlotta Maggiorana

Salsomaggiore – La nuova Miss Italia è Carlotta Maggiorana. La splendida ragazza originaria delle Marche si è aggiudicata la fascia e la corona di “più bella d’Italia” superando moltissime prove eliminatorie ed arrivando in finale.

Seconda classificata è Fiorenza D’Antonio, originaria della Campania e terza è risultata Chiara Bordi, la giovane che ha perso parte di una gamba in un terribile incidente stradale e che ha sfilato con una protesi. Una bella rivincita dopo gli insulti arivati via social, nei giorni scorsi, da parte di alcuni fan del concorso che non gradivano la partecipazione di una ragazza con una disabilità.