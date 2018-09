Autoarticolato perde il carico in via Guido Rossa, traffico bloccato

Genova – Ancora un pomeriggio difficile nel ponente cittadino, caratterizzato dalla oramai consueta difficoltà di transito dei veicoli nei collegamenti da e verso il centro di Genova.

Nel primo pomeriggio (14.50 circa) nel sottopasso della via Guido Rossa, sulle corsie per la direzione levante si è verificata la caduta dal pianale di un autoarticolato di un rotolo di lamiera di alluminio. Tre pattuglie della Polizia Locale hanno immediatamente organizzato la marcia su una sola corsia per la direzione ponente fino alle ore 14.50 quando la direzione levante è stata chiusa per consentire ai Vigili del Fuoco di portare il rotolo fuori dal sottopasso e riposizionarlo sull’autoarticolato . L’operazione è stata conclusa alle 16, 15 circa.

I rallentamenti seguiti alla necessaria chiusura temporanea della via Guido Rossa hanno avuto ripercussioni in tutta la delegazione di Sestri Ponente, con incolonnamenti nella via Soliman, Merano e Multedo, incolonnamenti anche nelle vie Manara e Hermada.

Nello stesso oraio 16.00/16.30. circa. secondo autoarticolato in avaria sul ponte elicoidale a salire da via Albertazzi verso Ge ovest. La viabilità sul posto in senso unico alternato è stata gestita da una pattuglia della Polizia Locale, lievi rallentamenti al traffico.

A partire dalle 18,00 viabilità verso la normalizzazione nel ponente, permangono rallentamenti sull strada Guido Rossa per la direzione ponente per l’ora di punta serale.