Genova, coltellate all’uscita dalla discoteca a Quarto

Genova – Ha ferito a coltellate un cittadino francese di 27 anni e poi è scappato. Un 38enne italiano si è messo nei guai, la scorsa notte rendendosi protagonista di un episodio di sangue. Intorno alle 2,20 l’uomo ha litigato con un giovane di origini francesi ma da tempo residente in Italia e nello scontro ha estratto un coltello ed ha inferto alcune gravi ferite al contendente.

L’episodio è avvenuto nei pressi della discoteca Playa del Sol, nel quartiere genovesi di Quarto ma poi l’aggressore è fuggito dirigendosi verso il quartiere di Marassi dove lo hanno trovato gli agenti della polizia.

Qui l’uomo ha scatenato la sua rabbia anche contro gli agenti dopo aver tentato la fuga alla vista della volante. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo e per lui potrebbe scattare l’accusa di tentato omicidio.

Indagini per risalire alle motivazioni dello scontro ma si potrebbe trattare di futili motivi che renderebbero ancor più grave quanto avvenuto.

Il ragazzo ferito si trova ricoverato all’ospedale San Martino e non sarebbe in pericolo di morte.