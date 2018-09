Morto il cercafunghi caduto nel bosco a Montebruno

Genova – E’ morto nella notte, all’ospedale San Martino dove era stato ricoverato in gravi condizioni ieri pomeriggio, il cercafunghi caduto nei boschi di MonteBruno, nell’entroterra genovese.

L’uomo si era procurato una grossa ferita alla testa cadendo in un dirupo mentre cercava funghi nei boschi. Uno scivolone causato da un malore improvviso o da una brutta caduta.

Un volo di diversi metri terminato in fondo alla scarpata e dopo aver battuto la testa a terra.

Soccorso dal 118 e trasferito d’urgenza in ospedale con l’elicottero dei vigili del fuoco, il cercafunghi è deceduto nella notte per le gravi ferite riportate.

In questi giorni di grande attività nei boschi della Liguria si raccomanda la massima prudenza e a non avventurarsi da soli per cercare funghi.